В Якутии полиция выставила посты, чтобы поймать участников перестрелки

ЯКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Полиция в якутском поселке Айхал выставила посты, чтобы задержать участников перестрелки, в которой один человек погиб и двое ранены, сообщает региональное МВД.

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал Якутии, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести. По данным СУ СК по Якутии, инцидент произошел в местном баре. Скончался 32-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

В субботу в нескольких Telegram-каналах распространилась информация, что разыскиваются трое братьев, уроженцев Дагестана. Якобы они подозреваются в участии в перестрелке.