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РИА Новости

В Якутии полиция выставила посты, чтобы поймать участников перестрелки

15:14 16.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Полиция в якутском поселке Айхал выставила посты, чтобы задержать участников перестрелки, в которой один человек погиб и двое ранены, сообщает региональное МВД.
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал Якутии, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести. По данным СУ СК по Якутии, инцидент произошел в местном баре. Скончался 32-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.
В субботу в нескольких Telegram-каналах распространилась информация, что разыскиваются трое братьев, уроженцев Дагестана. Якобы они подозреваются в участии в перестрелке.
"По факту происшествия в поселке Айхал по тревоге был поднят весь личный состав отделения полиции, выставлены посты перекрытия. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников конфликта", - рассказали в МВД.
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