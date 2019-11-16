Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО, сообщили СМИ

По данным издания, французский президент считает необходимым внести уточнения в пункт 7 статьи 42, в соответствии с которым в случае, если одна из стран-членов ЕС подвергнется вооруженному нападению, другие страны-члены объединения должны оказать ей помощь и содействие.

Издание пишет со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, что в Париже считают необходимым, чтобы любая страна-член ЕС могла "беспрепятственно и своевременно" применить пункт 7 статьи 42. Отмечается, что меры, которые правительство Франции считает нужными, призваны обеспечить эффективную защиту стран ЕС, которые не являются членами НАТО (Швеция, Финляндия, Кипр, Мальта, Австрия и Ирландия).

Одновременно речь идет об обеспечении обороноспособности ЕС в том случае, если НАТО не сможет применить статью 5 устава альянса о коллективной обороне - например, в случае вето со стороны США или Турции.