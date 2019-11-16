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РИА Новости

Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО, сообщили СМИ

15:03 16.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать Европейский союз более независимым от НАТО в сфере обороны, внеся поправки в статью Договора о Европейском союзе, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в ЕС.
По данным издания, французский президент считает необходимым внести уточнения в пункт 7 статьи 42, в соответствии с которым в случае, если одна из стран-членов ЕС подвергнется вооруженному нападению, другие страны-члены объединения должны оказать ей помощь и содействие.
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Издание пишет со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, что в Париже считают необходимым, чтобы любая страна-член ЕС могла "беспрепятственно и своевременно" применить пункт 7 статьи 42. Отмечается, что меры, которые правительство Франции считает нужными, призваны обеспечить эффективную защиту стран ЕС, которые не являются членами НАТО (Швеция, Финляндия, Кипр, Мальта, Австрия и Ирландия).
Одновременно речь идет об обеспечении обороноспособности ЕС в том случае, если НАТО не сможет применить статью 5 устава альянса о коллективной обороне - например, в случае вето со стороны США или Турции.
Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса. В свою очередь премьер-министр Италии Джузеппе Конте подчеркнул, что грядущий саммит НАТО в Лондоне даст возможность укрепить межатлантический диалог, а НАТО не должна утратить роль политической платформы.
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Эммануэль МакронНАТОЕвросоюзФранцияВ мире
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