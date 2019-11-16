"Собирал мили 14 лет". Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту"

Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток. Архивное фото

Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Житель Житель Владивостока Михаил Галин , которого не хотели пускать на борт самолета из-за слишком толстого кота, призвал " Аэрофлот " перевести свои аннулированные бонусные баллы на благотворительный счет "Мили милосердия". Об этом он написал в инстаграме

Мужчина поблагодарил всех, кто остался неравнодушен к его ситуации и предложил ему помощь. Он добавил, что хочет "дать начало доброму делу".

"Многие из вас предлагали перечислить свои мили по бонусной программе "Аэрофлота" на мой счет. К сожалению, счет заблокирован, и я хочу попросить вас перевести эти мили на благотворительный счет "Мили милосердия", который предусматривает бонусная программа Аэрофлота", — написал Михаил.

Он подчеркнул, что собирал аннулированные за нарушение правил авиакомпании бонусы в течение 14 лет и не хочет, чтобы они пропали бесследно.

"Мне кажется, это станет правильным завершением истории маленького кота и большой авиакомпании", — заключил мужчина.

Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в фейсбуке, что перевозчик потребовал сдать его питомца, кота Виктора, в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Пассажир опасался, что животное не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости. При досмотре он показал другого кота и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала счет.