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РИА Новости

"Собирал мили 14 лет". Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту"

15:00 16.11.2019 (обновлено: 15:12 16.11.2019)
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© Фото : Страница в Facebook Михаила ГалинаМихаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток
© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Житель Владивостока Михаил Галин, которого не хотели пускать на борт самолета из-за слишком толстого кота, призвал "Аэрофлот" перевести свои аннулированные бонусные баллы на благотворительный счет "Мили милосердия". Об этом он написал в инстаграме.
Мужчина поблагодарил всех, кто остался неравнодушен к его ситуации и предложил ему помощь. Он добавил, что хочет "дать начало доброму делу".
"Многие из вас предлагали перечислить свои мили по бонусной программе "Аэрофлота" на мой счет. К сожалению, счет заблокирован, и я хочу попросить вас перевести эти мили на благотворительный счет "Мили милосердия", который предусматривает бонусная программа Аэрофлота", — написал Михаил.
Он подчеркнул, что собирал аннулированные за нарушение правил авиакомпании бонусы в течение 14 лет и не хочет, чтобы они пропали бесследно.
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"Мне кажется, это станет правильным завершением истории маленького кота и большой авиакомпании", — заключил мужчина.
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в фейсбуке, что перевозчик потребовал сдать его питомца, кота Виктора, в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Пассажир опасался, что животное не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости. При досмотре он показал другого кота и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала счет.
История с толстым котом вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи Сети разделились на тех, кто поддержал поступок Михаила, и тех, кто посчитал его неприемлемым. За пассажира вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он обратился к главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота и пересмотреть правила перевозки животных на рейсах компании, в том числе предусмотреть возможность оплаты за перевес.
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Михаил ГалинАэрофлотМоскваВладивостокРоссияОбщество
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