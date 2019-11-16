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РИА Новости

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

14:59 16.11.2019 (обновлено: 15:27 16.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Певица Ольга Бузова
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
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На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении. Некоторые СМИ сделали вывод, что именно она станет участником от России на европейском музыкальном конкурсе.
"Это бред", — сказал Аксюта на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения.
Пресс-служба Первого канала, который будет транслировать Евровидение в 2020 году, от комментария отказалась.
Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.
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КультураЮрий АксютаПервый канал (телеканал)ЕвровидениеОльга БузоваРоттердамРоссия
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