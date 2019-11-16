На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова

На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении. Некоторые СМИ сделали вывод, что именно она станет участником от России на европейском музыкальном конкурсе.

"Это бред", — сказал Аксюта на просьбу РИА Новости прокомментировать эти сообщения.

Пресс-служба Первого канала, который будет транслировать Евровидение в 2020 году, от комментария отказалась.