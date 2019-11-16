Спасатели ликвидировали лесной пожар в Крыму

Пожар в ущелье Курлюк-Баш произошел в четверг. Огонь из-за сильного ветра и трудно доступной местности распространился, несмотря на усилия спасателей, на площадь 52 гектара. В тушении пожара принимала участие авиация МЧС, в том числе вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.