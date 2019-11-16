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РИА Новости

Спасатели ликвидировали лесной пожар в Крыму

14:55 16.11.2019 (обновлено: 14:59 16.11.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Лесной пожар, распространившийся на площади более 50 гектаров в горах Крыма, ликвидирован, сообщил журналистам министр МЧС региона Сергей Шахов.
Пожар в ущелье Курлюк-Баш произошел в четверг. Огонь из-за сильного ветра и трудно доступной местности распространился, несмотря на усилия спасателей, на площадь 52 гектара. В тушении пожара принимала участие авиация МЧС, в том числе вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.
"По состоянию на 14.00 лесной пожар в Симферопольском районе ликвидирован", - сообщил Шахов.
Всего в ликвидации пожара принимали участие более 500 человек и 80 единиц техники, в том числе отряды пожарной охраны республики Крым, "Крым-спас", сотрудники ГУ МЧС Крыма, лесники, представители Росгвардии, военнослужащие Черноморского флота.
Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте Роза хутор в Красной поляне
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Сергей ШаховГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымБезопасностьПроисшествия
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