Спасатели ликвидировали лесной пожар в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Лесной пожар, распространившийся на площади более 50 гектаров в горах Крыма, ликвидирован, сообщил журналистам министр МЧС региона Сергей Шахов.
Пожар в ущелье Курлюк-Баш произошел в четверг. Огонь из-за сильного ветра и трудно доступной местности распространился, несмотря на усилия спасателей, на площадь 52 гектара. В тушении пожара принимала участие авиация МЧС, в том числе вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.
"По состоянию на 14.00 лесной пожар в Симферопольском районе ликвидирован", - сообщил Шахов.
Всего в ликвидации пожара принимали участие более 500 человек и 80 единиц техники, в том числе отряды пожарной охраны республики Крым, "Крым-спас", сотрудники ГУ МЧС Крыма, лесники, представители Росгвардии, военнослужащие Черноморского флота.