Эксперт оценил возможность сбора банками биометрии через смартфон

Большинство банков, опрошенных РИА Новости, сообщили, что будут продолжать собирать биометрию только в своих офисах и пока не собираются вводить их удаленный прием. Ряд кредитных организаций считает, что удаленный сбор биометрии клиентов с помощью мобильных телефонов несет определенные риски - такая схема обслуживания угрожает безопасности данных и увеличивает вероятность их подмены.