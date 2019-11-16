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РИА Новости

Эксперт оценил возможность сбора банками биометрии через смартфон

14:36 16.11.2019
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© Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном
© Pixabay / StockSnap
Девушка с телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сбор биометрии через смартфон российскими банками требует длительного тестирования с точки зрения информбезопасности, сообщил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
Ранее, в пятницу, газета "Известия" написала, что Сбербанк стал собирать биометрические данные граждан через их личные смартфоны - таким образом клиенты госбанка могут сдать образцы своих данных, находясь дома. По данным издания, затем их всё равно нужно будет подтвердить: голос - через звонок в колл-центр, а лицо - посетив отделение.
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Большинство банков, опрошенных РИА Новости, сообщили, что будут продолжать собирать биометрию только в своих офисах и пока не собираются вводить их удаленный прием. Ряд кредитных организаций считает, что удаленный сбор биометрии клиентов с помощью мобильных телефонов несет определенные риски - такая схема обслуживания угрожает безопасности данных и увеличивает вероятность их подмены.
"Сбор биометрии через смартфон выглядит привлекательно для клиента, но, очевидно, требует длительного тестирования с точки зрения информационной безопасности", - сказал эксперт.
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты. Изначально планировалось, что до конца 2019 года такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков. Позже ЦБ РФ объявил, что хочет продлить срок сбора биометрии для банков с базовой лицензией до 31 декабря 2020 года.
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Информационная безопасностьСбербанк РоссииЦентральный Банк РФРоссияИнтернетТехнологии
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