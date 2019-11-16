В якутском поселке Айхал возбудили дело после гибели человека в перестрелке

ЯКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в поселке Айхал в Якутии, где в перестрелке убит один мужчина и двое ранены, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
Ранее со ссылкой на Минздрав Якутии сообщалось, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал Якутии, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
"По данным следствия, ночью 16 ноября на территории увеселительного заведения, расположенного в поселке Айхал…, неустановленные лица причинили огнестрельные ранения трем мужчинам. В результате 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия, двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение с различными травмами", - сказала Дворецкая.
Она отметила, что следственным отделом СУСК России по Якутии расследуется уголовное дело по статье УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.