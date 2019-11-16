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РИА Новости

Бурджанадзе опасается, что протесты в Грузии выльются в "нечто стихийное"

14:16 16.11.2019 (обновлено: 14:18 16.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
Нино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 16 ноя - РИА Новости. Уличные протесты в Грузии из-за провала принятия поправок в конституцию могут вылиться в нечто стихийное и опасное, заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Вчера, 19:35
Президент Грузии призвала власти и оппозицию не обострять ситуацию в стране

Я очень обеспокоена тем, куда пойдут уличные протесты. Такого рода события могут вылиться в нечто стихийное и опасное.

Нино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение"
По ее словам, председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили стоит подумать над тем, как избежать того, что "ситуация обернется совсем плохо и для него, и для всей страны".
"Иванишвили должен понести общественное и политическое наказание за свои действия. Нельзя позволить ему превратить Грузию в феодальное государство", - добавила политик.

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Арчил Талаквадзе
14 ноября, 12:30
Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию
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Единая ГрузияБидзина ИванишвилиНино БурджанадзеТбилисиГрузияВ мире
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