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РИА Новости

Турция задержала 25 родственников Аль-Багдади

14:14 16.11.2019 (обновлено: 15:04 16.11.2019)
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© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Турецкие власти задержали 25 родственников уничтоженного главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу-Бакра Аль-Багдади, сообщает Генпрокуратура Турции.
Операции прошли в четырех провинциях в рамках расследования деятельности ИГ*.
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"Всего было задержано 25 человек: 11 — в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, трое — в Орду и шесть — в Шанлыурфе. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооруженной террористической организации", — уточнили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что 21 родственник главаря ИГ*, в том числе двое детей, будут депортированы из Турции.
О ликвидации аль-Багдади 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, американский спецназ провел спецоперацию в сирийской провинции Идлиб. При этом террорист взорвал пояс смертника, тем не менее его удалось "быстро и точно идентифицировать".
Позже сообщалось, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря и даже назначила преемника.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Абу Бакр аль-БагдадиИсламское государствоТурцияВ мире
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