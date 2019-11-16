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РИА Новости

Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее

14:04 16.11.2019
2010
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
Ранее Генштаб сообщил, что на складах в Балаклее Харьковской области во время уничтожения боеприпасов прогремели около 20 взрывов. Двое военных саперов погибли, еще пятеро были ранены, они госпитализированы. Генштаб начал служебную проверку.
"В 14.28 (15.28 мск в пятницу - ред.), вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности, твердотопливного двигателя ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов. Пожар, возникший в результате взрыва, был оперативно локализован и ликвидирован", - сообщил Генштаб в Facebook.
За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.
Полицейский пост в Балаклее. 3 мая 2018
Вчера, 19:29
На Украине завели дело из-за взрывов на арсенале в Балаклее
В мае 2017 года на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. В сентябре 2017 года произошел пожар на арсенале в Калиновке Винницкой области. Были эвакуированы почти 30 тысяч человек, пострадали двое. Также в октябре 2018 года на военном складе в Ичне Черниговской области произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию, пострадавших не было.
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