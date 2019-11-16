Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее

КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Причиной взрывов на складе боеприпасов в Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.

Ранее Генштаб сообщил, что на складах в Балаклее Харьковской области во время уничтожения боеприпасов прогремели около 20 взрывов. Двое военных саперов погибли, еще пятеро были ранены, они госпитализированы. Генштаб начал служебную проверку.

"В 14.28 (15.28 мск в пятницу - ред.), вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности, твердотопливного двигателя ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов. Пожар, возникший в результате взрыва, был оперативно локализован и ликвидирован", - сообщил Генштаб в Facebook

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.