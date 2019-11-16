"У него была душа": Шейнин рассказал, каким был Никита Исаев

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Телеведущий Артем Шейнин в комментарии "Звезде" назвал Никиту Исаева человеком с "беспокойной душой".
"Но главное, что она у него была", - подчеркнул журналист.
Шейнин также назвал Исаева неравнодушным и настоящим человеком.
"Горел, хотел. Душа, видимо, не выдержала", соболезнует ведущий.
Исаев умер на 42-м году жизни, возвращаясь на поезде из Тамбова в Москву. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
В пресс-службе РЖД сообщили РИА Новости, что поездная бригада вызвала скорую на ближайшую станцию Узуново, однако медики смогли лишь констатировать смерть пассажира.
Никита Исаев — кандидат юридических наук, директор Института проблем актуальной экономики. Работал в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, а также в Государственном комитете по делам молодежи. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движение "Новая Россия".