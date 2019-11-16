"У него была душа": Шейнин рассказал, каким был Никита Исаев

"Но главное, что она у него была", - подчеркнул журналист.

Шейнин также назвал Исаева неравнодушным и настоящим человеком.

"Горел, хотел. Душа, видимо, не выдержала", соболезнует ведущий.

Исаев умер на 42-м году жизни, возвращаясь на поезде из Тамбова в Москву. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

В пресс-службе РЖД сообщили РИА Новости, что поездная бригада вызвала скорую на ближайшую станцию Узуново, однако медики смогли лишь констатировать смерть пассажира.