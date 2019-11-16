В Приморском крае в результате ДТП погибли ребенок и пенсионерка

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Трехлетний ребенок и пенсионерка погибли в ДТП в Надеждинском районе Приморского края, виновник ДТП хотел скрыться, но был задержан, сообщается на сайте УМВД РФ по Приморскому краю.
По предварительным данным, 41-летний водитель Lexus ехал со стороны Уссурийска в сторону Владивостока, при перестроении нарушил правила и не уступил машине, ехавшей попутно. В результате чего столкнулся с Nissan, за рулем которой была 62-летняя женщина. После удара Nissan выехала на встречку, где столкнулась с Toyota под управлением 35-летней женщины. В салоне Toyota на заднем пассажирском сидении в детском кресле была 3-летняя девочка.
"Водитель автомашины Lexus скрылся с места автоаварии, однако был задержан. В результате ДТП погибли водитель автомашины Nissan и пассажир-ребенок автомашины Toyota. 35-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована", - говорится в сообщении.
Установлено, что водитель Lexus имеет стаж вождения 2 года. В 2019 году он три раза привлекался к административной ответственности.
"По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований", - добавляется в сообщении.