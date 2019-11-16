В Приморском крае в результате ДТП погибли ребенок и пенсионерка

По предварительным данным, 41-летний водитель Lexus ехал со стороны Уссурийска в сторону Владивостока, при перестроении нарушил правила и не уступил машине, ехавшей попутно. В результате чего столкнулся с Nissan, за рулем которой была 62-летняя женщина. После удара Nissan выехала на встречку, где столкнулась с Toyota под управлением 35-летней женщины. В салоне Toyota на заднем пассажирском сидении в детском кресле была 3-летняя девочка.