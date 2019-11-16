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РИА Новости

В Забайкалье полицейский-кинолог с собакой спас потерявшуюся пенсионерку

13:46 16.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС со служебной собакой
Сотрудник МЧС со служебной собакой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС со служебной собакой. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Полицейский-кинолог со служебной собакой нашел потерявшуюся в лесу в Забайкалье пенсионерку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
"В Читинском районе Забайкальского края полицейский-кинолог Константин Дробышев со служебной собакой спас женщину, которая во время прогулки в лесу сломала ногу и едва не замерзла", - сказала Волк.
Сотрудник полиции
21 октября, 10:11
В Чувашии полиция спасла заблудившуюся в лесу пенсионерку
По ее словам, ночью в дежурную часть Читинского района позвонил житель одного из дачных товариществ и рассказал, что пропала его мать – 65-летняя женщина без мобильного телефона ушла из дома в неизвестном направлении.
Дробышев принял участие в поисковых мероприятиях вместе с немецкой овчаркой Фрай. Собака взяла след и привела полицейских в поле на окраине дачного кооператива. Пожилая женщина лежала на земле. Выяснилось, что она вышла на прогулку перед сном, но, споткнувшись, упала и сломала ногу. Самостоятельно передвигаться пенсионерка не могла. Полицейские вызвали бригаду скорой помощи и передали пострадавшую медикам.
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Ирина ВолкМВД РФЗабайкальский крайПроисшествия
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