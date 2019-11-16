В Забайкалье полицейский-кинолог с собакой спас потерявшуюся пенсионерку

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Полицейский-кинолог со служебной собакой нашел потерявшуюся в лесу в Полицейский-кинолог со служебной собакой нашел потерявшуюся в лесу в Забайкалье пенсионерку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"В Читинском районе Забайкальского края полицейский-кинолог Константин Дробышев со служебной собакой спас женщину, которая во время прогулки в лесу сломала ногу и едва не замерзла", - сказала Волк.

По ее словам, ночью в дежурную часть Читинского района позвонил житель одного из дачных товариществ и рассказал, что пропала его мать – 65-летняя женщина без мобильного телефона ушла из дома в неизвестном направлении.