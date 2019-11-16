На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

Отпевание прошло в Свято-Троицком храме. Среди тех, кто пришел на прощание, — знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Люди несли цветы. Затем от дома погибшей траурная процессия из нескольких сотен человек направилась на местное кладбище. По пути к ним присоединялись и другие люди.