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РИА Новости

На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

13:41 16.11.2019 (обновлено: 15:58 16.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛюди у Свято-Троицкого храма в станице Старовеличковской Краснодарского края, где отпевали Анастасию Ещенко
Люди у Свято-Троицкого храма в станице Старовеличковской Краснодарского края, где отпевали Анастасию Ещенко
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Люди у Свято-Троицкого храма в станице Старовеличковской Краснодарского края, где отпевали Анастасию Ещенко
КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Отпевание прошло в Свято-Троицком храме. Среди тех, кто пришел на прощание, — знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Люди несли цветы. Затем от дома погибшей траурная процессия из нескольких сотен человек направилась на местное кладбище. По пути к ним присоединялись и другие люди.
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Прощание с погибшей освещало большое число журналистов местных и федеральных СМИ.
В убийстве девушки подозревают Олега Соколова, известного специалиста по истории наполеоновских войн и доцента СПбГУ. Его задержали 9 ноября.
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовКубаньСанкт-Петербургский государственный университетОбщество
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