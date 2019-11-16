На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Отпевание прошло в Свято-Троицком храме. Среди тех, кто пришел на прощание, — знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Люди несли цветы. Затем от дома погибшей траурная процессия из нескольких сотен человек направилась на местное кладбище. По пути к ним присоединялись и другие люди.
Анастасию Ещенко похоронили рядом с предками.
Прощание с погибшей освещало большое число журналистов местных и федеральных СМИ.
В убийстве девушки подозревают Олега Соколова, известного специалиста по истории наполеоновских войн и доцента СПбГУ. Его задержали 9 ноября.