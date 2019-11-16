Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T13:33Z
https://ria.ru/20191116/1561015682.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/22/1560582265_0:0:3079:1732_1036x0_80_0_0_7be38310e91b1a3f04650b4bd6b834ff.jpg
РИА Новости

Киев обвинил ополченцев в обстрелах в районе Петровского

13:33 16.11.2019
176
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР. Архивное фото
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Украинские силовики заявили, что ополченцы Донбасса вторые сутки обстреливают позиции военных рядом с зоной разведения сил и средств в районе Петровского.
Штаб Операции объединенных сил заявил в субботу, что ополченцы "двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил недалеко от границ вышеуказанного участка (в районе разведения - ред.)". "Вчера днем противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по направлению Викторовка по нашим позициям в районе Новогнатовка", - заявили в штабе.
Украинские военнослужащие
10:25
В ДНР заявили о минометном обстреле у Петровского со стороны ВСУ
В штабе утверждают, что ополченцы "стреляли из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки", огонь велся по направлению Петровского.
Ранее в ДНР заявили, что ВСУ практически ежедневно ведут провокационные обстрелы в районе участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские военные
10:11
Украинские силовики разместили артиллерию вблизи жилых домов, заявили в ДНР
010040
Обсудить 0
ОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
ДНР обвинила украинских силовиков в провокационных обстрелах
Нино Бурджанадзе
Провал электоральной реформы дорого обойдется Грузии, уверена Бурджанадзе
Украинские военнослужащие
Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее
Роман Бессмертный
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в "дикое поле"
Стоп-кадр музыкального клипа Don't Stop (Hellcat Story Episode 2) украинской певицы Анны Корсун (MARUV)
Maruv опубликовала откровенный клип на песню Don't Stop
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Депутат рассказал о планах скончавшегося политолога Никиты Исаева
Полицейские в Гонконге
На улицы Гонконга вышли военные для расчистки баррикад
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
В ДНР обвинили ВСУ в обстрелах района отвода сил в Донбассе
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал слова Помпео про Крым и Голаны
Ситуация в Сирии
Источник сообщил о тринадцати погибших при взрыве сирийцах
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО, сообщили СМИ
Нино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
Бурджанадзе опасается, что протесты в Грузии выльются в "нечто стихийное"
Александр Вучич
Советница Вучича рассказала о состоянии президента
Украинские военные
Украинские силовики разместили артиллерию вблизи жилых домов, заявили в ДНР
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:19Грузия призвала мировое сообщество помочь освободить врача в Южной Осетии
16:12В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"
16:11Умер поэт Валерий Дударев
16:03Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"
16:01Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
15:53Минтранс предложил ограничить размер оплаты поездки по карпулингу
15:46На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского
15:40Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге
15:40В Якутии после перестрелки в поселке Айхал задержали четырех подозреваемых
15:40В Якутии завели дело на водителя, сбившего инспектора ДПС
15:39Рудковская и Плющенко отреагировали на слухи о "двойной жизни" фигуриста
15:34Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя
15:30В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
15:28В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома
15:26Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина
15:23"Росатом" создаст на Нововоронежской АЭС центр подготовки кадров
15:22В СК начали проверку после смерти Никиты Исаева
15:20В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду
15:14В Якутии полиция выставила посты, чтобы поймать участников перестрелки
15:13Дочь Аллы Вербер опубликовала видео с матерью, снятое за день до ее смерти
Лента новостейМолния