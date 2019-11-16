Киев обвинил ополченцев в обстрелах в районе Петровского

КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Украинские силовики заявили, что ополченцы Донбасса вторые сутки обстреливают позиции военных рядом с зоной разведения сил и средств в районе Петровского.
Штаб Операции объединенных сил заявил в субботу, что ополченцы "двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил недалеко от границ вышеуказанного участка (в районе разведения - ред.)". "Вчера днем противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по направлению Викторовка по нашим позициям в районе Новогнатовка", - заявили в штабе.
В штабе утверждают, что ополченцы "стреляли из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки", огонь велся по направлению Петровского.
Ранее в ДНР заявили, что ВСУ практически ежедневно ведут провокационные обстрелы в районе участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.