Клинцевич прокомментировал слова Помпео про Крым и Голаны

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенатор Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал объяснение госсекретаря США Майка Помпео признания Голанских высот израильскими и непризнания Крыма российским "реальностью на земле и историей", назвав политику американцев очень избирательной.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Хьюстоне объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.

"Между Крымом и Голанскими высотами действительно существует очевидная разница, и очень большая. Обосновывая признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами, госсекретарь США утверждает, что мы признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте. На самом деле утверждение американского чиновника никакого отношения к Голанским высотам не имеет, то, что мы видим там сейчас, – результат силовой операции Израиля", - написал он в Facebook.

Клинцевич отметил, что в случае замены в этом утверждении Голанских высот на Крым, то оно попало бы в точку, так как именно существующая реальность, исторические корни Крыма и волеизъявление народа на референдуме стали основанием для воссоединения Крыма и России.

"Тем не менее США признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами, а России над Крымом – нет. Такая очень избирательная политика", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение стало одним из многих спорных решений в сфере палестино-израильского урегулирования со стороны администрации Трампа, которая проводит курс на поддержку Тель-Авива.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии. ООН считает эти территории оккупированными.