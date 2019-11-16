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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал слова Помпео про Крым и Голаны

13:31 16.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Член президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал объяснение госсекретаря США Майка Помпео признания Голанских высот израильскими и непризнания Крыма российским "реальностью на земле и историей", назвав политику американцев очень избирательной.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Хьюстоне объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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"Между Крымом и Голанскими высотами действительно существует очевидная разница, и очень большая. Обосновывая признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами, госсекретарь США утверждает, что мы признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте. На самом деле утверждение американского чиновника никакого отношения к Голанским высотам не имеет, то, что мы видим там сейчас, – результат силовой операции Израиля", - написал он в Facebook.
Клинцевич отметил, что в случае замены в этом утверждении Голанских высот на Крым, то оно попало бы в точку, так как именно существующая реальность, исторические корни Крыма и волеизъявление народа на референдуме стали основанием для воссоединения Крыма и России.
"Тем не менее США признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами, а России над Крымом – нет. Такая очень избирательная политика", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение стало одним из многих спорных решений в сфере палестино-израильского урегулирования со стороны администрации Трампа, которая проводит курс на поддержку Тель-Авива.
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В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии. ООН считает эти территории оккупированными.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Майк ПомпеоГоланские высотыФранц КлинцевичКрымРоссияВ мире
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