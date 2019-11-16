На улицы Гонконга вышли военные для расчистки баррикад

ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. Военнослужащие расквартированного в Военнослужащие расквартированного в Гонконге гарнизона Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в субботу вышли на улицы города для расчистки баррикад и различных препятствий, оставленных протестующими на дорогах в разных районах города за последние дни, сообщает газета South China Morning Post

Впервые за время протестов в Гонконге с июня этого года солдаты НОАК появились на улицах города, их ни разу не привлекали для помощи местной полиции в разгоне протестов. В последний раз солдаты НОАК принимали участие в общественных работах в Гонконге в прошлом году, когда город сильно пострадал из-за супертайфуна "Мангхут".

На фотографиях, обнародованных в СМИ, видно, что солдаты одеты в одинаковые футболки и шорты, они собирают обломки кирпичей и тротуарной плитки в красные ведра.

В расчистке улиц после нескольких дней транспортного коллапса принимают участие также местные жители, пожарные и полицейские.

На многих улицах Гонконга с понедельника не прекращался хаос, протестующие создали настоящий транспортный коллапс, из-за чего несколько университетов, а также все школы и детсады города отменили занятия. Жители города не могли добраться до мест работы, о сложностях в функционировании постоянно сообщало метро, некоторые отделения банков и ряд магазинов оставались закрытыми. В первой половине дня в субботу напряженность несколько снизилась, что дало возможность открыть дороги и начать расчищать мусор и баррикады на улицах и в университетских кампусах.