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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах

13:16 16.11.2019 (обновлено: 13:19 16.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Разницы в "аннексиях" Крыма и Голанских высот "не увидит только слепой", однако эта слепота удобно используется для насаждения американской гегемонии, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией. В пятницу в ходе выступления в Хьюстоне у Помпео спросили, как поддержка администрацией США аннексии Израилем Голанских высот соотносится с осуждением "российской аннексии" на Украине. Под "российской аннексией" политики США традиционно понимают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году по результатам референдума на полуострове.
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Как заявил Слуцкий журналистам, подобное заявление - ярчайший пример двойных стандартов и избирательных подходов к международному праву. Политик напомнил, что Голаны были оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны, а "американское признание израильского суверенитета, провозглашенного в одностороннем порядке над этой территорией, полностью идет вразрез в резолюциями СБ ООН", в то время как воссоединение Крыма с Россией - "осознанный выбор крымчан на фоне антиконституционного и кровавого переворота на Украине".
"Разницу не увидит только слепой. Но эта политическая слепота как раз и насаждается Дальним Западом, где не прекращаются попытки "взлома" действующего миропорядка и подмены его некими "правилами" для обеспечения американской гегемонии", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". США, ЕС и ряд их союзников не признали Крым российским регионом и ввели санкции против РФ.
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Леонид СлуцкийМайк ПомпеоГоланские высотыГосдума РФКрымРоссияСШАВ мире
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