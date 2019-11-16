В Париже полиция применила газ и дымовые шашки против "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 16 ноя — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки против протестующих на окраине Парижа "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Акция проходит в районе площади Шамперре в XVII округе Парижа, совсем рядом с окружной дорогой — бульваром Переферик.
#SputnikVidéo | À #Paris, des tensions apparaissent entre les manifestants et les #FDO, qui emploient du gaz #lacrymogène. Une personne a été interpellée— Sputnik France (@sputnik_fr) 16 ноября 2019 г.
En savoir plus: https://t.co/TF2r0BghN1#Acte53 #ActeLIII #GJ #16novembre pic.twitter.com/LG8earkQ4R
На площади протестуют несколько сотен человек. С раннего утра они пытаются заблокировать движение по кольцевой дороге, несколько раз вступали в столкновение с полицией.
Правоохранители через мегафон говорят собравшимся, что их акция не согласована, просят их разойтись и преграждают путь, не пуская на городские улицы. Собравшиеся, утирая слезы и отплевываясь от газа, выкрикивают привычные кричалки "желтых жилетов".
#SputnikVidéo | #Acte53 des #GiletsJaunes: plusieurs départs de feu ont obligé les pompiers à intervenir— Sputnik France (@sputnik_fr) 16 ноября 2019 г.
Pour en savoir plus : https://t.co/NtwQ6gNS4e#Paris #ActeLIII #GJ #Acte53 pic.twitter.com/IiscE5L2yx
По данным на 10:00 (12:00 мск), полицейские задержали 16 человек.
Позже стало известно, что полицейские закидали шашками со слезоточивым газом и протестующих на площади Италии. На самой площади разбита остановка общественного транспорта, напротив торгового центра горит баррикада, от которой поднимается черный дым.
В эти выходные во Франции проходят демонстрации, приуроченные к первой годовщине протестов "желтых жилетов". Не все из них согласованы.
#SputnikVidéo | Les dégâts causés par les manifestants cet après-midi #placedItalie à #Paris— Sputnik France (@sputnik_fr) 16 ноября 2019 г.
En savoir plus: https://t.co/NtwQ6gNS4e#Acte53 #ActeLIII #GJ #Giletsjaunes #16novembre pic.twitter.com/eY9w78HX57
Движение "желтых жилетов" зародилось год назад — 17 ноября 2018-го состоялись первые крупномасштабные акции, участники которых надевали обязательный атрибут французских водителей — желтые светоотражающие накидки.
Первоначально "желтые жилеты" требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем к этому прибавился целый ряд других требований. Субботние акции протеста быстро стали традиционными. Зачастую они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
По данным правительства, за год с начала протестов "желтых жилетов" Франция потеряла 2,5 миллиарда евро.