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РИА Новости

В Париже полиция применила газ и дымовые шашки против "желтых жилетов"

13:14 16.11.2019 (обновлено: 16:11 16.11.2019)
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ПАРИЖ, 16 ноя — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки против протестующих на окраине Парижа "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Акция проходит в районе площади Шамперре в XVII округе Парижа, совсем рядом с окружной дорогой — бульваром Переферик.
На площади протестуют несколько сотен человек. С раннего утра они пытаются заблокировать движение по кольцевой дороге, несколько раз вступали в столкновение с полицией.
Правоохранители через мегафон говорят собравшимся, что их акция не согласована, просят их разойтись и преграждают путь, не пуская на городские улицы. Собравшиеся, утирая слезы и отплевываясь от газа, выкрикивают привычные кричалки "желтых жилетов".
По данным на 10:00 (12:00 мск), полицейские задержали 16 человек.
Позже стало известно, что полицейские закидали шашками со слезоточивым газом и протестующих на площади Италии. На самой площади разбита остановка общественного транспорта, напротив торгового центра горит баррикада, от которой поднимается черный дым.
В эти выходные во Франции проходят демонстрации, приуроченные к первой годовщине протестов "желтых жилетов". Не все из них согласованы.
Движение "желтых жилетов" зародилось год назад — 17 ноября 2018-го состоялись первые крупномасштабные акции, участники которых надевали обязательный атрибут французских водителей — желтые светоотражающие накидки.
Первоначально "желтые жилеты" требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем к этому прибавился целый ряд других требований. Субботние акции протеста быстро стали традиционными. Зачастую они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
По данным правительства, за год с начала протестов "желтых жилетов" Франция потеряла 2,5 миллиарда евро.
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Акции протеста в ПарижеФранцияПарижВ мире
Популярные комментарии
Счастливые! В РФ они за две недели прошли бы АРЕСТ, ОБЫСКИ, СУД и ДАЖЕ АПЕЛЛЯЦИЮ... и ту-ту-у-у к полярным медведям, баланду кушать!
16 ноября, 13:37
SSStas Shevzoff
0200010
Газики свободы они сладкие... Да, Стасик. Может подышешь...)))
16 ноября, 14:07
Алекс Алексис
910000
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