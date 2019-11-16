Рассекречены документы о действиях словацких партизан в годы войны

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны рассекретило документы, касающиеся партизанского движения в Словакии в годы Российское Минобороны рассекретило документы, касающиеся партизанского движения в Словакии в годы Второй мировой войны . Они представлены на сайте военного ведомства в новом разделе , посвященном 75-летию Словацкого национального восстания.

"Начальник Украинского штаба партизанского движения генерал-лейтенант Тимофей Строкач докладывал в Генеральный штаб Красной армии о том, что командиры словацких партизанских отрядов и воинских частей обратились с просьбой оказать им помощь десантом, авиацией, вооружением, боеприпасами, а также убедительно просили направить к ним военных представителей Красной армии для руководства и координации боевых действий", — говорится в разделе.

© Минобороны РФ Рассекреченные документы о помощи Красной армии Словацкому национальному восстанию 1944 года © Минобороны РФ Рассекреченные документы о помощи Красной армии Словацкому национальному восстанию 1944 года

По данным Минобороны, осенью 1944 года в Словакии действовали 42 партизанских отряда численностью 4,6 тысячи человек.

Из рассекреченных документов можно, в частности, узнать, что первую посадку у партизан совершил опытный летчик капитан Михалевич. Впоследствии он погиб, врезавшись в гору во время одного из таких полетов.

Грузы советские летчики доставляли в основном группами по три-четыре самолета. Причем штурман был только у ведущего, остальные летали без штурманов, чтобы увеличить грузоподъемность.