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РИА Новости

Рассекречены документы о действиях словацких партизан в годы войны

13:12 16.11.2019 (обновлено: 15:00 16.11.2019)
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© Минобороны РФРассекреченные документы о помощи Красной армии Словацкому национальному восстанию 1944 года
Рассекреченные документы о помощи Красной армии Словацкому национальному восстанию 1944 года
© Минобороны РФ
Рассекреченные документы о помощи Красной армии Словацкому национальному восстанию 1944 года
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российское Минобороны рассекретило документы, касающиеся партизанского движения в Словакии в годы Второй мировой войны. Они представлены на сайте военного ведомства в новом разделе, посвященном 75-летию Словацкого национального восстания.
"Начальник Украинского штаба партизанского движения генерал-лейтенант Тимофей Строкач докладывал в Генеральный штаб Красной армии о том, что командиры словацких партизанских отрядов и воинских частей обратились с просьбой оказать им помощь десантом, авиацией, вооружением, боеприпасами, а также убедительно просили направить к ним военных представителей Красной армии для руководства и координации боевых действий", — говорится в разделе.
© Минобороны РФРассекреченные документы о помощи Красной армии Словацкому национальному восстанию 1944 года
Рассекреченные документы о помощи Красной Армии Словацкому национальному восстанию 1944 года
© Минобороны РФ
Рассекреченные документы о помощи Красной армии Словацкому национальному восстанию 1944 года
По данным Минобороны, осенью 1944 года в Словакии действовали 42 партизанских отряда численностью 4,6 тысячи человек.
Из рассекреченных документов можно, в частности, узнать, что первую посадку у партизан совершил опытный летчик капитан Михалевич. Впоследствии он погиб, врезавшись в гору во время одного из таких полетов.
Грузы советские летчики доставляли в основном группами по три-четыре самолета. Причем штурман был только у ведущего, остальные летали без штурманов, чтобы увеличить грузоподъемность.
© Минобороны РФРассекреченные документы о помощи Красной армии Словацкому национальному восстанию 1944 года
Рассекреченные документы о помощи Красной Армии Словацкому национальному восстанию 1944 года
© Минобороны РФ
Рассекреченные документы о помощи Красной армии Словацкому национальному восстанию 1944 года
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Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФСловакияРоссияВ мире
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