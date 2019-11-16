В Иране погиб человек в ходе протестов из-за роста цен на бензин

Как сообщил агентству и.о. губернатора городского округа Сирджан Мохаммад Махмудабади, в пятницу вечером в городе проходил мирный митинг, однако некоторые участники решили воспользоваться ситуацией, повредив некоторые автозаправочные станции и попытавшись поджечь хранилища с горючим. Этому помешали силы безопасности.
"Что стало причиной гибели этого человека пока неизвестно – в результате стрельбы или нет. В данный момент в судебной медицине Сирджана занимаются изучением этого вопроса", - цитирует агентство ISNA представителя местных властей.
Кроме того, по его словам, есть пострадавшие. Однако он подчеркнул, что силовикам не поступало никаких приказов открывать прямой огонь, добавив, что были выстрелы в воздух для обеспечения безопасности хранилищ.
Ранее агентство IRNA сообщило о спорадических акциях в ряде городов Ирана в пятницу, в том числе в крупных - Ширазе, Ахвазе и Мешхеде, которые быстро закончились, про Сирджан агентство уточнило, что там были "жесткие" протесты.
Власти Ирана приняли решение с 15 ноября ввести квоты на льготный бензин и повысить цены на горючее, стоимость которого в рамках квоты составила 15 тысяч риалов, вне ее 30 тысяч, в то время как прежде бензин стоил 10 тысяч риалов. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мера направлена на оказание помощи и поддержку населения с низким доходом.