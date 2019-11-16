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РИА Новости

В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной зарплате бюджетников

12:55 16.11.2019 (обновлено: 14:01 16.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Он отметил, что сама идея повышения зарплат бюджетников достойна поддержки.
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"Я — за. Считаю, что труд учителя и врача в России недооценен при такой нагрузке — физической и моральной. Поэтому если предлагается увеличить и зафиксировать минимальный размер оплаты труда, я всегда буду выступать за. И вообще, я считаю, что учителей надо приравнять по всем мерам соцподдержки к государственным гражданским служащим", — сказал Нилов РИА Новости.
Но он полагает, что правительство даст отрицательное заключение, а исходя из этого будет понятна позиция партии большинства.
Глава комитета пояснил, что в законопроектах, которые наверняка приведут к увеличению бюджетных расходов, нужно четко прописывать источники финансирования.

"Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись", — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что при подготовке подобных инициатив следует гарантировать их финансово, иначе законопроект просто не сможет работать.
"Надо учитывать, что у нас профицитный бюджет. Вот исходя из этого необходимо искать источник дохода и, соответственно, эту проблему решать так, чтобы заработные платы педагогов росли", — заключил парламентарий.
Накануне парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект об установлении планки зарплаты для бюджетников. Согласно документу, она должна быть не ниже двух прожиточных минимумов в соответствующем регионе. Инициатива касается педагогов, медицинских работников и сотрудников учреждений культуры.
В финансово-экономическом обосновании говорится, что источником возможных расходов финансирования бюджета в случае принятия закона будут доходы, выросшие из-за улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.
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Ярослав НиловГосдума РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Зарплату депутату от региона в два прожиточных минимума в регионе и отмена всех льгот, искать источник финансирования не надо, вот тогда Дума будет думать,а не бла бла бла.
16 ноября, 13:18
aarrem1979
12860000
Нормальная инициатива. Они всего лишь предложили, чтобы у бюджетников ЗП была не ниже 20000 руб. Зарплата все равно нищенская, но хотя бы позволит платить за ЖКХ и при этом не голодать.
16 ноября, 13:27
Сергей Белов
6810212
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