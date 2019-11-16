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РИА Новости

Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьера Молдавии

12:55 16.11.2019
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
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Премьер-министр Молдавии Ион Кику
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост главы правительства Молдавии и пригласил посетить Россию, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Дмитрий Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьер-министра Молдавии. Иону Кику также передано приглашение посетить Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Ион Кику
14 ноября, 14:33Политический кризис в Молдавии
Парламент Молдавии утвердил новое правительство под руководством Иона Кику
Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду президент Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании в четверг парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику.
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Ион КикуМайя СандуИгорь ДодонДмитрий МедведевМолдавияВ мире
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