Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьера Молдавии

Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду президент Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании в четверг парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику.