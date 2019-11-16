Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьера Молдавии

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост главы правительства Молдавии и пригласил посетить Россию, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Дмитрий Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьер-министра Молдавии. Иону Кику также передано приглашение посетить Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду президент Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании в четверг парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику.
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