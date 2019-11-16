В Югре врач пожаловался на требование учиться и работать одновременно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноя — РИА Новости. Департамент здравоохранения Департамент здравоохранения ХМАО Югры проводит проверку после жалобы врача клинической лабораторной диагностики городской больницы Мегиона Владимира Тимочко, который пожаловался на невозможность одновременной работы и прохождения курсов повышения квалификации, заявив, что от такого совмещения пострадают пациенты.

Согласно видеообращению, которое было опубликовано в пятницу на личной странице Тимочко в соцсети "ВКонтакте" , раньше сотрудники больницы имели возможность раз в пять лет в течение месяца повышать квалификацию, в том числе обучаясь в другом городе, с сохранением зарплаты и командировочных. Сейчас же, по его словам, обучение "стало непрерывным" — в течение пяти лет специалисты вынуждены набирать квалификационные баллы.

"Как оно может быть непрерывным? Мы либо работаем, либо учимся. <...> Как я могу уделять время пациентам, проводить лабораторные исследования и в это же время учиться?" — говорит в своем обращении Тимочко.

Он пояснил, что в апреле направил руководству больницы заявление на обучение, оно запланировано с 18 ноября, однако в медучреждении заявили: повышать квалификацию придется в свободное от работы время, а если будут трудности с тестами, ответы на них "можно погуглить".

"Мы и диагноз пациентам будем потом "гуглить"? Как это понимать? <...> Мы тупеем на работе с этим непрерывным образованием. Что мне делать? Ладно, я лаборант, а хирургу как? Делать свою работу и смотреть на экран монитора, слушать лекции?" — заявил Тимочко.

По словам мужчины, все его свободное время уходит на воспитание двоих малолетних детей, бытовые хлопоты и личную жизнь. "У нас обучение превращается в фикцию. <...> С медициной нельзя так обращаться", — подчеркивает врач, резюмируя при этом, что сотрудники больницы вынуждены за свой счет приобретать спецодежду и канцтовары.