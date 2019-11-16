Москвичи смогут рассказать о героях войны пассажирам подземки

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российское военно-историческое общество совместно с проектом “Активный гражданин” объявило о начале проекта “Путь к Победе”, приуроченном к 75-летию Великой Победы. Его участники смогут рассказать о своих близких, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Для этого надо заполнить анкету на сайте “Активного гражданина”, написать небольшой рассказ о подвиге близкого человека и приложить его портретную фотографию. Все присланные материалы будут рассмотрены экспертами и пройдут проверку в Минобороны России.