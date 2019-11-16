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РИА Новости

Москвичи смогут рассказать о героях войны пассажирам подземки

12:49 16.11.2019 (обновлено: 12:50 16.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗапуск поезда метро "Территория Победы"
Запуск поезда метро Территория Победы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российское военно-историческое общество совместно с проектом “Активный гражданин” объявило о начале проекта “Путь к Победе”, приуроченном к 75-летию Великой Победы. Его участники смогут рассказать о своих близких, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Для этого надо заполнить анкету на сайте “Активного гражданина”, написать небольшой рассказ о подвиге близкого человека и приложить его портретную фотографию. Все присланные материалы будут рассмотрены экспертами и пройдут проверку в Минобороны России.
Рассказы о 60 героях разместят на стенах вагонов тематического поезда, который в течение полугода будет курсировать по Кольцевой линии метро. Заявки принимаются до конца ноября. Все присланные рассказы и фотографии также будут опубликованы на сайте история.рф.
Ранее РВИО и столичный метрополитен оформили девять тематических составов, посвященных победам и их отражению в русской культуре, в частности кинематографе.
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Хорошие новостиМинистерство культуры РФРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Москва
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