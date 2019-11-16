В Германии задержали предполагаемую террористку ИГ*

БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Гражданка ФРГ задержана в федеральной земле Гессен по подозрению в причастности к группировке "Исламское государство" (ИГ)*, сообщила в субботу Гражданка ФРГ задержана в федеральной земле Гессен по подозрению в причастности к группировке "Исламское государство" (ИГ)*, сообщила в субботу генпрокуратура Германии

"Подозреваемой инкриминируется членство в иностранной террористической группировке по трем эпизодам, а также нарушение закона об обороте оружия и другие военные преступления, связанные с захватом чужого имущества и другими нарушениями", - говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, Насим А. уехала в конце 2014 года в Сирию , в 2015 году она вышла замуж за боевика ИГ* и уехала с ним в Ирак. Там она проживала с мужем до 2016 года в доме, незаконно отнятом у владельцев. Насим А. получала от ИГ* ежемесячные выплаты на ведение хозяйства в размере 100 долларов США, имела при себе автомат, который носила с собой при выходе из дома. Затем супруги вернулись в Сирию, в начале 2019 года женщина была задержана курдскими силами безопасности и отправлена в лагерь Al Hawl.

В отношении задержанной сегодня будет вынесено решение об аресте, говорится в заявлении генпрокуратуры ФРГ.

Ранее агентство dpa сообщило, что в пятницу в Германию из Турции прибыли две женщины, супруги боевиков ИГ*. Одна из них содержалась в лагере Al Hawl.

Антитеррористический центр ФРГ оценит уровень угрозы от лиц, прибывающих из Турции, при необходимости будут "задействованы нормальные механизмы", заявила на брифинге в Берлине в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу анонсировал начало депортации боевиков в страны их происхождения с понедельника. Первый член ИГ* американского происхождения, который был отправлен в Грецию, не был принят греческими властями. В настоящее время он продолжает оставаться на нейтральной территории между двумя КПП. Позднее МВД Турции сообщило, что США дали гарантии по приему боевика.