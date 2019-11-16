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РИА Новости

В России упал спрос на сигареты

12:33 16.11.2019 (обновлено: 13:16 16.11.2019)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России упал спрос на сигареты, сообщает RT со ссылкой на статистику платформ фискальных данных.
По данным "Платформы ОФД", с января по октябрь спрос на сигареты упал на пять процентов. А платформа "Такском" зафиксировала снижение продаж на семь процентов.
При этом аналитики отмечают, что у россиян набирают популярность стики для нагревания табака. "Такском" зафиксировала рост продаж в этом сегменте в четыре с половиной раза по сравнению с январем — октябрем прошлого года.
С начала года средняя цена пачки традиционных сигарет составила 115 рублей, а стиков — 135 рублей.
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681331835
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сигаретыРоссияЭкономика
Популярные комментарии
В России вообще стали меньше покупать … , потому что денег нет и не будет !
16 ноября, 12:43
М МадамMadam Broshkina
52005015
Я не сторонник курения,но чему хвалится то,пытаются отучить курящикх путём увеличения цен на табак))))Глупая политика,глупого правительства,скоро так и есть нас отучат!
16 ноября, 12:44
Артур Измайлов
39001013
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