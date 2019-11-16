МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России упал спрос на В России упал спрос на сигареты , сообщает RT со ссылкой на статистику платформ фискальных данных.

По данным "Платформы ОФД", с января по октябрь спрос на сигареты упал на пять процентов. А платформа "Такском" зафиксировала снижение продаж на семь процентов.

При этом аналитики отмечают, что у россиян набирают популярность стики для нагревания табака. "Такском" зафиксировала рост продаж в этом сегменте в четыре с половиной раза по сравнению с январем — октябрем прошлого года.