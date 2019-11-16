В России упал спрос на сигареты

По данным "Платформы ОФД", с января по октябрь спрос на сигареты упал на пять процентов. А платформа "Такском" зафиксировала снижение продаж на семь процентов.
При этом аналитики отмечают, что у россиян набирают популярность стики для нагревания табака. "Такском" зафиксировала рост продаж в этом сегменте в четыре с половиной раза по сравнению с январем — октябрем прошлого года.
С начала года средняя цена пачки традиционных сигарет составила 115 рублей, а стиков — 135 рублей.
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