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РИА Новости

Волин заявил, что робот не сможет заменить хорошего журналиста

12:30 16.11.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
УСИ (Китай), 16 ноя - РИА Новости. Хорошего журналиста роботы не смогут заменить, потому что это творческая профессия - они могут заменить человека лишь в выполнении технических задач, считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
"Робот никогда не заменит журналиста в силу следующих причин. Журналист, хороший журналист, является профессией творческой. Он в состоянии не только воспроизводить или копировать информацию, он в состоянии задавать правильные вопросы, (делать – ред.) обобщение, выводы, уже не говоря о том, что у робота никогда не будет чувства юмора. Если мы говорим про искусственный интеллект, роботов-журналистов, то мы твердо можем сказать в отношении будущего, что хороших журналистов роботы не заменят, а плохих не жалко", - сказал Волин в беседе с РИА Новости на полях российско-китайского форума новых медиа в китайском городе Уси.
Он пояснил, что если задача заключается в том, чтобы "скопировать" и "вставить", то робот может выполнить это даже лучше человека.
"А если это реально творческая задача, если это расследование, если это репортаж, это очерк, где надо играть на нюансах, апеллировать к чувствам, вызывать какие-то ассоциации… Никакой робот это не сделает", - уверен замминистра.
Мнение о том, что журналиста-человека в эпоху развития цифровых технологий роботы-журналисты не заменят, разделяют и коллеги из Китая, где впервые все же был представлен робот-телеведущий и широко используются машины для написания информационных сообщений о котировках на фондовых биржах и других материалов, связанных со статистическими данными.
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"Я считаю, что в краткосрочной перспективе робот не сможет заметить журналиста. Когда-нибудь мы, вероятно, столкнемся с этим вопросом, но очень сложно прогнозировать, когда это произойдет. Я считаю, что человек все же будет занимать определяющую роль в этой сфере", - сказал в беседе с РИА Новости исполнительный вице-президент сайта Международного радио Китая (CRI Online) Гао Ляньчжун.
Главный редактор издательства China Daily Чжоу Шучунь также считает, что журналистам не стоит беспокоиться о том, что они останутся без работы из-за роботов.
"Я думаю, что, как и в любой другой сфере, машина никогда не сможет заменить человека. Человек всегда будет самым главным определяющим фактором. Я думаю, что нам не нужно беспокоиться. Нам нужно приспосабливаться и развиваться, как использовать технологии искусственного интеллекта, этому нужно учиться. Но человек точно всегда будет в сфере средств массовой информации", - сказал Чжоу Шучунь в беседе с РИА Новости.
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Он добавил, что цифровые технологии способствуют развитию традиционных средств массовой информации и в будущем, возможно, приведут к таким изменениями в этой сфере, "которые мы пока не можем себе вообразить".
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Алексей ВолинКитайРоссияТехнологииОбщество
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