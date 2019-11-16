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РИА Новости

Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

12:19 16.11.2019 (обновлено: 12:48 16.11.2019)
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкПоддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери
Поддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Поддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноя — РИА Новости. Франция официально пригласила российских экспертов принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал из-за пожара в апреле, заявила французский посол в России Сильви Берманн.
"Мы поддерживаем контакты в том, что касается этого вопроса, и мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери. <...> Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут. Я лично была очень тронута, что в момент, когда это случилось, россияне с большим состраданием отнеслись к этому", — сказала она журналистам во время визита в Ханты-Мансийск.
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
14 ноября, 15:54Культура
Ответственные за реставрацию Нотр-Дама поссорились из-за шпиля
Губернатор Югры Наталья Комарова добавила со своей стороны, что в автономном округе есть талантливые люди, готовые участвовать в проектах по восстановлению собора.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Несущая конструкция была объята пламенем, обрушился шпиль. Но само здание и главные произведения искусства, а также хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Возгорание связывают с реставрационными работами.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты утверждают, что на реконструкцию уйдет десять-пятнадцать лет.
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
12 ноября, 19:23Культура
Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
91921773
Обсудить 36
Сильви БерманнНаталья КомароваМихаил ШвыдкойФранцияРоссияХанты-МансийскВ мире
Популярные комментарии
Причем здесь Парижская Богоматерь? Большинству россиян, которых как раз эти так называемые "партнёры" гнобят санкциями, хочется послать с ИХ проблемами к другой матери...
16 ноября, 14:14
Дмитрий Широков
3400004
А горячее водоснабжение в Алтайском крае губернатор Югры Наталья Комарова восстановить не хочет … ? Налоги за национальное достояние регион получать хочет , а вот согражданам пусть пусть Бог поможет … !
16 ноября, 13:00
М МадамMadam Broshkina
1830104
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