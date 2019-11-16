Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

"Мы поддерживаем контакты в том, что касается этого вопроса, и мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери. <...> Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут. Я лично была очень тронута, что в момент, когда это случилось, россияне с большим состраданием отнеслись к этому", — сказала она журналистам во время визита в Ханты-Мансийск.