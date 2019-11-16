Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноя — РИА Новости. Франция официально пригласила российских экспертов принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал из-за пожара в апреле, заявила французский посол в России Сильви Берманн.
"Мы поддерживаем контакты в том, что касается этого вопроса, и мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери. <...> Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут. Я лично была очень тронута, что в момент, когда это случилось, россияне с большим состраданием отнеслись к этому", — сказала она журналистам во время визита в Ханты-Мансийск.
Губернатор Югры Наталья Комарова добавила со своей стороны, что в автономном округе есть талантливые люди, готовые участвовать в проектах по восстановлению собора.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Несущая конструкция была объята пламенем, обрушился шпиль. Но само здание и главные произведения искусства, а также хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Возгорание связывают с реставрационными работами.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты утверждают, что на реконструкцию уйдет десять-пятнадцать лет.