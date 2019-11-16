Maruv опубликовала откровенный клип на песню Don't Stop

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на песню Don't Stop из ее мини-альбома Hellcat Story.

Maruv вместе с танцорами в черных нарядах прыгает через костер в пустыне.

Видео стало продолжением предыдущего трека певицы To Be Mine, который она представила на прошлой неделе.

Режиссером и стилистом клипа выступила Яна Чаплыгина, которая уже не первый раз работает с победительницей MTV Europe Music Awards 2019.

Мини-альбом Hellcat Story, темой которого стали украинские сказки и фольклор, должен быть выпущен в ближайшее время.