Москвичи смогут увидеть редкие фотографии 1941-1942 годов

"Главное архивное управление города Москвы приглашает москвичей и гостей столицы посетить выставку "Мой город. Моя история". Она разместилась на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фотографиях знаменитых советских фотохудожников и репортеров (Сергея Струнникова, Бориса Вдовенко, Александра Устинова и других) запечатлена повседневная жизнь горожан в начале Великой Отечественной войны.