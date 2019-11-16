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РИА Новости

Москвичи смогут увидеть редкие фотографии 1941-1942 годов

12:02 16.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Пресненский район
Вид на Пресненский район
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Пресненский район. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители и гости столицы смогут увидеть редкие фотографии времен начала Великой Отечественной войны выставке "Мой город. Моя история", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Главное архивное управление города Москвы приглашает москвичей и гостей столицы посетить выставку "Мой город. Моя история". Она разместилась на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на фотографиях знаменитых советских фотохудожников и репортеров (Сергея Струнникова, Бориса Вдовенко, Александра Устинова и других) запечатлена повседневная жизнь горожан в начале Великой Отечественной войны.
"Благодаря бесценным фотосвидетельствам перед нами предстает Москва военная - город, который боролся, выстоял и укреплял всеобщую веру в победу над врагом", - приводятся на сайте слова начальника Главархива Москвы Ярослава Онопенко.
Знамя Победы на здании Рейхстага в городе Берлине. Архивное фото
20 апреля 2018, 18:44
Часть подлинного Знамени Победы покажут москвичам на выставке к 9 мая
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КультураВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваФотографияОбщество
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