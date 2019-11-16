СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер после остановки сердца в поезде, сообщает "Пятый канал".
42-летний политик направлялся из Тамбова в Москву. Ранее в пресс-службе РЖД сообщили РИА Новости, что поездная бригада вызвала скорую на ближайшую станцию Узуново, однако медики смогли лишь констатировать смерть пассажира.
Рядом с Исаевым в поезде находилась его помощница Алина Жестовская.
Никита Исаев — кандидат юридических наук, директор Института проблем актуальной экономики. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движения "Новая Россия".