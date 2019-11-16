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РИА Новости

СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева

12:08 16.11.2019 (обновлено: 12:33 16.11.2019)
248943
© Фото : аккаунт Никиты Исаева в InstagramНикита Исаев
Никита Исаев
© Фото : аккаунт Никиты Исаева в Instagram
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер после остановки сердца в поезде, сообщает "Пятый канал".
42-летний политик направлялся из Тамбова в Москву. Ранее в пресс-службе РЖД сообщили РИА Новости, что поездная бригада вызвала скорую на ближайшую станцию Узуново, однако медики смогли лишь констатировать смерть пассажира.
Рядом с Исаевым в поезде находилась его помощница Алина Жестовская.
Никита Исаев — кандидат юридических наук, директор Института проблем актуальной экономики. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движения "Новая Россия".
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Никита ИсаевНовая РоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
Искренне сожалею, хоть и не являюсь поклонником. Жаль парня.
16 ноября, 12:11
Erkin Chokiev
1721133017
Об усопших либо хорошо, либо ничего ... Помолчим.
16 ноября, 12:34
Longress RED
1182113133
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