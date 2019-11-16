Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Киргизской Республики Сооронбая Жээнбекова с днем рождения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин направил коллеге поздравительную телеграмму, в которой отметил готовность к продолжению диалога и конструктивной работы.