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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

11:56 16.11.2019 (обновлено: 12:03 16.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Киргизской Республики Сооронбая Жээнбекова с днем рождения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин направил коллеге поздравительную телеграмму, в которой отметил готовность к продолжению диалога и конструктивной работы.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
11:30
Медведев отметил вклад Жээнбекова в укрепление отношений России и Киргизии
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Сооронбай ЖээнбековВладимир ПутинРоссияКиргизияПолитика
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