Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Киргизской Республики Сооронбая Жээнбекова с днем рождения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин направил коллеге поздравительную телеграмму, в которой отметил готовность к продолжению диалога и конструктивной работы.