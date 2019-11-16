Командующий ВДВ рассказал о знаменитых выпускниках Рязанского училища

РЯЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Трое выпускников Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени Маргелова стали руководителями иностранных государств, рассказал журналистам командующий ВДВ России Андрей Сердюков.
"Многие из них занимали и сегодня занимают руководящие должности в Вооруженных силах, руководят регионами нашей страны, а трое выпускников стали руководителями иностранных государств", - сказал он на торжественном мероприятии, посвященном 101-й годовщине со образования училища.
Сердюков напомнил, что среди выпускников РГВВДКУ, 135 Героев Советского Союза и Российской Федерации.
Сейчас училище готовит более 2500 курсантов из России и около 300 курсантов из 26 стран. В 2019 году в РГВВДКУ поступили 632 человека, конкурс составил порядка 3-4 человек на место.