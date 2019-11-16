Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T11:42Z
https://ria.ru/20191116/1561013229.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/139740/12/1397401296_0:0:3050:1716_1036x0_80_0_0_b441dd66b86b45f639021ee273cd74b6.jpg
РИА Новости

Командующий ВДВ рассказал о знаменитых выпускниках Рязанского училища

11:42 16.11.2019
884
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Во время строевого смотра.
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Во время строевого смотра.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Во время строевого смотра. . Архивное фото
РЯЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Трое выпускников Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени Маргелова стали руководителями иностранных государств, рассказал журналистам командующий ВДВ России Андрей Сердюков.
"Многие из них занимали и сегодня занимают руководящие должности в Вооруженных силах, руководят регионами нашей страны, а трое выпускников стали руководителями иностранных государств", - сказал он на торжественном мероприятии, посвященном 101-й годовщине со образования училища.
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
10:52
Евкуров встретился с курсантами Рязанского воздушно-десантного училища
Сердюков напомнил, что среди выпускников РГВВДКУ, 135 Героев Советского Союза и Российской Федерации.
Сейчас училище готовит более 2500 курсантов из России и около 300 курсантов из 26 стран. В 2019 году в РГВВДКУ поступили 632 человека, конкурс составил порядка 3-4 человек на место.
2310001
Обсудить 2
Андрей СердюковВоздушно-десантные войска РоссииРязанское воздушно-десантное командное училищеРязаньБезопасность
Рекомендуем
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Евкуров встретился с курсантами Рязанского воздушно-десантного училища
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Трамваи на одной из улиц в Москве
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Никита Исаев
СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Танк Т-80У
Американские военные испытали российский танк Т-80
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Солдаты-срочники
Правительство одобрило проект закона о денежном довольствии призывников
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Биография Никиты Исаева
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков
Командующий ВДВ поздравил Рязанское училище с годовщиной основания
Молодые люди на прогулке
Ученые объяснили, почему молодежь во всем мире теряет интерес к сексу
Российские рубли
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:19Грузия призвала мировое сообщество помочь освободить врача в Южной Осетии
16:12В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"
16:11Умер поэт Валерий Дударев
16:03Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"
16:01Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
15:53Минтранс предложил ограничить размер оплаты поездки по карпулингу
15:46На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского
15:40Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге
15:40В Якутии после перестрелки в поселке Айхал задержали четырех подозреваемых
15:40В Якутии завели дело на водителя, сбившего инспектора ДПС
15:39Рудковская и Плющенко отреагировали на слухи о "двойной жизни" фигуриста
15:34Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя
15:30В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
15:28В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома
15:26Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина
15:23"Росатом" создаст на Нововоронежской АЭС центр подготовки кадров
15:22В СК начали проверку после смерти Никиты Исаева
15:20В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду
15:14В Якутии полиция выставила посты, чтобы поймать участников перестрелки
15:13Дочь Аллы Вербер опубликовала видео с матерью, снятое за день до ее смерти
Лента новостейМолния