На юге Сахалина пять сел остались без света из-за аварии

Киев прекратил подачу воды в девять населенных пунктов ЛНР из-за аварии

Киев прекратил подачу воды в девять населенных пунктов ЛНР из-за аварии

"В результате повреждения высоковольтного выключателя на подстанции "Правдинской" произошло отключение линии С-22 "Холмск – Правда. Без электроснабжения остались села Правда, Люблино, Зырянское, Серные Источники и Калинино", - сообщается в распространенном ведомством пресс-релизе.