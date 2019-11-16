На юге Сахалина пять сел остались без света из-за аварии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Энергетики восстанавливают нарушенное аварией электроснабжение в пяти селах на юге Сахалина, информирует в субботу региональный главк МЧС.
"В результате повреждения высоковольтного выключателя на подстанции "Правдинской" произошло отключение линии С-22 "Холмск – Правда. Без электроснабжения остались села Правда, Люблино, Зырянское, Серные Источники и Калинино", - сообщается в распространенном ведомством пресс-релизе.
В аварийно-восстановительных работах задействована бригада Сахалинэнерго в составе 10 человек и четыре единицы техники.