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РИА Новости

На юге Сахалина пять сел остались без света из-за аварии

11:22 16.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители во время эстафеты олимпийского огня в Южно-Сахалинске
Жители во время эстафеты олимпийского огня в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Энергетики восстанавливают нарушенное аварией электроснабжение в пяти селах на юге Сахалина, информирует в субботу региональный главк МЧС.
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"В результате повреждения высоковольтного выключателя на подстанции "Правдинской" произошло отключение линии С-22 "Холмск – Правда. Без электроснабжения остались села Правда, Люблино, Зырянское, Серные Источники и Калинино", - сообщается в распространенном ведомством пресс-релизе.
В аварийно-восстановительных работах задействована бригада Сахалинэнерго в составе 10 человек и четыре единицы техники.
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СахалинМЧС РФЮжно-СахалинскПроисшествия
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