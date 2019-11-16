Выставка Марка Шагала "Между небом и землей" открылась в Новом Иерусалиме

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Выставка Марка Шагала "Между небом и землей", на которой представлено около 240 работ художника, открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим" в субботу, сообщила пресс-служба музея.

Музей находится в Истре. В экспозицию вошли 239 работ Шагала из российских и зарубежных музеев и частных коллекций. Экспозиция построена по двум параллельным линиям: тематической и хронологической.

"Вместе с Шагалом зритель перемещается по трем многомерным пространствам: "Жизнь земная" - живопись и графика первой четверти XX века, "Путешествия и мосты" - работы второй четверти XX века, связанные c поездкой в Святую Землю, и "Бытие небесное" - произведения второй половины XX века", - сообщила пресс-служба.

Впервые экспонируются в России 22 эскиза, как и существующие в единственном экземпляре 105 библейских гравюр, раскрашенных художником вручную и подаренных им второй жене Ваве Шагал.

На выставке представлены работы из коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музея Марка Шагала в Витебске, Музея истории евреев в России, Национального музея Марка Шагала в Ницце, Музея "Новый Иерусалим" и частных собраний.

Выставка пройдет с 16 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года.