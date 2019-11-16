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РИА Новости

Выставка Марка Шагала "Между небом и землей" открылась в Новом Иерусалиме

12:54 16.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Шагал: между небом и землей"
Выставка Шагал: между небом и землей
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Выставка Марка Шагала "Между небом и землей", на которой представлено около 240 работ художника, открылась в подмосковном музее "Новый Иерусалим" в субботу, сообщила пресс-служба музея.
Музей находится в Истре. В экспозицию вошли 239 работ Шагала из российских и зарубежных музеев и частных коллекций. Экспозиция построена по двум параллельным линиям: тематической и хронологической.
"Вместе с Шагалом зритель перемещается по трем многомерным пространствам: "Жизнь земная" - живопись и графика первой четверти XX века, "Путешествия и мосты" - работы второй четверти XX века, связанные c поездкой в Святую Землю, и "Бытие небесное" - произведения второй половины XX века", - сообщила пресс-служба.
Впервые экспонируются в России 22 эскиза, как и существующие в единственном экземпляре 105 библейских гравюр, раскрашенных художником вручную и подаренных им второй жене Ваве Шагал.
На выставке представлены работы из коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музея Марка Шагала в Витебске, Музея истории евреев в России, Национального музея Марка Шагала в Ницце, Музея "Новый Иерусалим" и частных собраний.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница перед картиной "Белла с гвоздикой" на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре.

Выставка Шагал: между небом и землей
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Посетительница перед картиной "Белла с гвоздикой" на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре. Справа картина "Силс-Мария и Красное солнце".

Выставка Шагал: между небом и землей
2 из 3

Посетительница на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре. Справа картина "Силс-Мария и Красное солнце".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВнучки Марка Шагала Белла Мейер и Мерет Мейер (слева направо) на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре. В проекте представлено 239 работ Марка Шагала, хранящихся в музеях и частных коллекциях России, Франции и Белоруссии.
Выставка Шагал: между небом и землей
3 из 3
Внучки Марка Шагала Белла Мейер и Мерет Мейер (слева направо) на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре. В проекте представлено 239 работ Марка Шагала, хранящихся в музеях и частных коллекциях России, Франции и Белоруссии.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетительница перед картиной "Белла с гвоздикой" на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетительница на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре. Справа картина "Силс-Мария и Красное солнце".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3
Внучки Марка Шагала Белла Мейер и Мерет Мейер (слева направо) на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре. В проекте представлено 239 работ Марка Шагала, хранящихся в музеях и частных коллекциях России, Франции и Белоруссии.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Выставка пройдет с 16 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года.
Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" - крупнейший культурный центр Подмосковья. Всего за несколько лет "Новый Иерусалим" стал столицей музейной жизни региона, представив посетителям выставки всемирно известных мастеров, таких как Левитан, Пикассо, Дюрер, Кустодиев, Фальк, Фаберже и многих других.
Посетитель возле картин Александра Дейнеки Наемник интервентов и Оборона Петрограда на выставке Дейнека/Самохвалов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума
14 ноября, 15:05Культура
В Санкт-Петербурге открылась выставка "Дейнека/Самохвалов"
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КультураНовости культурыНовый ИерусалимВыставкиМарк Шагал
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