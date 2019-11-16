Выставка Марка Шагала "Между небом и землей" открылась в Новом Иерусалиме

Посетительница перед картиной "Белла с гвоздикой" на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре.
Посетительница перед картиной "Белла с гвоздикой" на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре.
Посетительница на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре. Справа картина "Силс-Мария и Красное солнце".
Посетительница на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре. Справа картина "Силс-Мария и Красное солнце".
Посетительница перед картиной "Белла с гвоздикой" на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре.
Посетительница на открытии выставки "Шагал: между небом и землей" в музейном комплексе "Новый Иерусалим" в Истре. Справа картина "Силс-Мария и Красное солнце".