В Индии у МиГ-29К во время полета загорелся двигатель

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Двигатель загорелся в субботу у МиГ-29К, который выполнял тренировочный полет в штате Гоа на юго-западе страны, сообщил представитель индийских ВМС.
"Во время выполнения тренировочного полета произошло возгорание двигателя учебного самолета МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме", - сообщается в Twitter представителя ВМС Индии.
Отмечается, что обоим пилотам удалось катапультироваться.
По данным местного агентства ANI, истребитель потерпел крушение после того, как во время полета столкнулся с птицей. Агентство отмечает, что инцидент произошел на "открытой и безопасной" территории, по данным ВМС Индии, никто не пострадал.