В МВД заявили о росте количества террористических преступлений в 2019 году

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правоохранители выявили 1382 преступления террористического характера с января по сентябрь этого года, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из статистических данных Правоохранители выявили 1382 преступления террористического характера с января по сентябрь этого года, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из статистических данных МВД РФ

Экстремистских преступлений, наоборот, выявлено гораздо меньше, чем в прошлом году - 454 случая, что ниже показателя 2018 года на 61%.

Всего за отчетный период 2019 года полиция выявила 676,9 тысячи преступников, из которых более половины - 382 тысячи - это рецидивисты, сообщается в статистических данных МВД РФ. Из них следует, что шестую часть от всех преступников составляют женщины (109 тысяч).