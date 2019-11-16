В МВД заявили о росте количества террористических преступлений в 2019 году

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правоохранители выявили 1382 преступления террористического характера с января по сентябрь этого года, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из статистических данных МВД РФ.
Экстремистских преступлений, наоборот, выявлено гораздо меньше, чем в прошлом году - 454 случая, что ниже показателя 2018 года на 61%.
Всего за отчетный период 2019 года полиция выявила 676,9 тысячи преступников, из которых более половины - 382 тысячи - это рецидивисты, сообщается в статистических данных МВД РФ. Из них следует, что шестую часть от всех преступников составляют женщины (109 тысяч).
Указывается, что каждый третий преступник нарушил закон, предварительно выпив или употребив наркотики. Среди преступников большая часть не имеет постоянного дохода - таких почти 433 тысячи.
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