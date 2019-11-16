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РИА Новости

Турция намерена использовать С-400, несмотря на угрозу американских санкций

11:08 16.11.2019 (обновлено: 12:45 16.11.2019)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Архивное фото
АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Турция намерена использовать приобретенные у России системы ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, заявил глава секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир.
"Нелогично покупать С-400 и не использовать их. Российский персонал к их эксплуатации привлекаться не будет, эти системы не несут угрозы для НАТО", — сказал он в эфире телеканала СNN Turk.
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Он добавил, что Турция стремится к урегулированию разногласий с США, а потому готова приобрести американские комплексы Рatriot на выгодных для себя условиях и использовать их наряду с российскими ЗРК.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном, начались в середине июля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, C-400 полностью введут в действие в апреле следующего года. США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Исмаил ДемирС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
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