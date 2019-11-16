Турция намерена использовать С-400, несмотря на угрозу американских санкций

Он добавил, что Турция стремится к урегулированию разногласий с США, а потому готова приобрести американские комплексы Рatriot на выгодных для себя условиях и использовать их наряду с российскими ЗРК.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном, начались в середине июля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, C-400 полностью введут в действие в апреле следующего года. США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.