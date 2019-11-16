Лесной пожар в горах Сочи ликвидируют пять наземных групп и авиация

Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне. Архивное фото

Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне

СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости. Пять наземных групп и вертолет Ми-8 продолжают ликвидировать лесной пожар в Лазаревском районе Пять наземных групп и вертолет Ми-8 продолжают ликвидировать лесной пожар в Лазаревском районе Сочи

По данным властей, в Лазаревском районе Сочи западнее села Наджиго горит участок лесного массива площадью около шести гектаров. В тушении участвует 76 человек – это сотрудники МЧС России , муниципальной "Службы спасения", представители казачества, лесники и местные жители. В пятницу было осуществлено 30 водосбросов для тушения горящей кромки.

"Сегодня с 07:00 пять наземных групп приступили к ликвидации очагов возгорания. Они оснащены всем необходимым: воздуходувками, противопожарными ранцами. В оперативном управлении штаба находится 10 единиц техники, прежде всего это внедорожники и ГАЗ-66 с кубовыми ёмкостями для осуществления подвоза воды. В 08:00 свою работу продолжил и вертолёт МИ-8 со сбрасывающим устройством. Для точечной работы в воздух подняли квадрокоптеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 14:00 пройдут основные действия по ликвидации пожара и на очередном заседании оперативного штаба будет принято решение о необходимости увеличения сил и средств для полной ликвидации ЧС. "При распределении сил и средств поставлена главная задача - огонь не должен подойти к населённым пунктам и линии электропередачи", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.

По информации МЧС региона, спасателям удалось прекратить распространение пожара в сторону села Наджига.