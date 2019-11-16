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РИА Новости

Лесной пожар в горах Сочи ликвидируют пять наземных групп и авиация

10:58 16.11.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте Роза хутор в Красной поляне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне. Архивное фото
СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости. Пять наземных групп и вертолет Ми-8 продолжают ликвидировать лесной пожар в Лазаревском районе Сочи.
По данным властей, в Лазаревском районе Сочи западнее села Наджиго горит участок лесного массива площадью около шести гектаров. В тушении участвует 76 человек – это сотрудники МЧС России, муниципальной "Службы спасения", представители казачества, лесники и местные жители. В пятницу было осуществлено 30 водосбросов для тушения горящей кромки.
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"Сегодня с 07:00 пять наземных групп приступили к ликвидации очагов возгорания. Они оснащены всем необходимым: воздуходувками, противопожарными ранцами. В оперативном управлении штаба находится 10 единиц техники, прежде всего это внедорожники и ГАЗ-66 с кубовыми ёмкостями для осуществления подвоза воды. В 08:00 свою работу продолжил и вертолёт МИ-8 со сбрасывающим устройством. Для точечной работы в воздух подняли квадрокоптеры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 14:00 пройдут основные действия по ликвидации пожара и на очередном заседании оперативного штаба будет принято решение о необходимости увеличения сил и средств для полной ликвидации ЧС. "При распределении сил и средств поставлена главная задача - огонь не должен подойти к населённым пунктам и линии электропередачи", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
По информации МЧС региона, спасателям удалось прекратить распространение пожара в сторону села Наджига.
Сочинцам и гостям курорта рекомендовано в ближайшее время воздержаться от походов в лес и разжигания костров.
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