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РИА Новости

Наставники полностью набрали команды на шоу "Голос"

12:01 16.11.2019 (обновлено: 13:54 16.11.2019)
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© Страница "Голос / The Voice Russia" на YoutubeСкриншот видео с прослушивания Анастасии Марковой в программе "Голос"
Скриншот видео с прослушивания Анастасии Марковой в программе Голос
© Страница "Голос / The Voice Russia" на Youtube
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. На музыкальном шоу "Голос" в эту пятницу прошел последний этап слепых прослушиваний, в ходе которого наставники полностью собрали свои команды.
Первой выступала Анастасия Маркова (Shain Lee) из Киева, к которой через несколько секунд повернулись все наставники, как только она начала петь хит It’s a Man’s Man’s Man’s World.
В итоге киевлянка, решившая пока скрыть свою внешность с помощью футуристических очков, пошла к Полине Гагариной.
Следующим финалистом стал Егор Мускат из Самары, он понравился Валерию Сюткину.
Лилия Вельтман из Москвы впечатлила всех членов жюри, спев композицию Аллы Пугачевой "Ты снишься мне". Она пошла в команду Полины Гагариной, как и канадец ямайского происхождения Эндрю Гранж, исполнивший Overjoyed Стиви Уандера.
Самым запоминающимся стал выход 17-летнего рэпера Арсения Курчанина из Екатеринбурга.
Он выступил с хитом группы "Бумбокс" "Вахтерам", а еще зачитал текст собственного сочинения.
Юный исполнитель пошел в команду Сергея Шнурова.
Финалистами шоу "Голос" в этот раз также стали Элимдар Сейдосманов и Даниил Данилевский (команда Валерия Сюткина), Вреж Киракосян (команда Константина Меладзе).
В итоговом составе по 12 участников у каждого наставника, теперь они будут бороться на следующих этапах за звание победителя восьмого сезона шоу.
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