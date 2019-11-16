Наставники полностью набрали команды на шоу "Голос"

Скриншот видео с прослушивания Анастасии Марковой в программе "Голос"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. На музыкальном шоу "Голос" в эту пятницу прошел последний этап слепых прослушиваний, в ходе которого наставники полностью собрали свои команды.

Первой выступала Анастасия Маркова (Shain Lee) из Киева, к которой через несколько секунд повернулись все наставники, как только она начала петь хит It’s a Man’s Man’s Man’s World.

В итоге киевлянка, решившая пока скрыть свою внешность с помощью футуристических очков, пошла к Полине Гагариной.

Следующим финалистом стал Егор Мускат из Самары, он понравился Валерию Сюткину.

Лилия Вельтман из Москвы впечатлила всех членов жюри, спев композицию Аллы Пугачевой "Ты снишься мне". Она пошла в команду Полины Гагариной, как и канадец ямайского происхождения Эндрю Гранж, исполнивший Overjoyed Стиви Уандера.

Самым запоминающимся стал выход 17-летнего рэпера Арсения Курчанина из Екатеринбурга.

Он выступил с хитом группы "Бумбокс" "Вахтерам", а еще зачитал текст собственного сочинения.

Юный исполнитель пошел в команду Сергея Шнурова.

Финалистами шоу "Голос" в этот раз также стали Элимдар Сейдосманов и Даниил Данилевский (команда Валерия Сюткина), Вреж Киракосян (команда Константина Меладзе).