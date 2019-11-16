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РИА Новости

Клиенты Росбанка по всей России испытывают трудности с операциями по карте

10:35 16.11.2019 (обновлено: 11:38 16.11.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВывеска Росбанка
Вывеска Росбанка
© РИА Новости / Илья Питалев
Вывеска Росбанка. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Клиенты Росбанка по всей России с пятницы из-за сбоя испытывают сложности при проведении операций по картам, включая переводы, оплату услуг и снятие наличных в банкоматах, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации. При этом представитель банка опроверг сбой, заявив, что все сервисы работают в штатном режиме.
"В данный момент у нас наблюдаются затруднения в проведении операций по картам. У нас последние два дня идут затруднения по картам, некоторые операции не проходят – переводы по картам, оплата услуг, снятие денежных средств", - сказал сотрудник колл-центра.
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Он добавил, что сбой у клиентов по всей России. "Вчера вечером наладили процесс, но сегодня ночью опять произошел сбой, и операции опять не проходят", - пояснил он.
В колл-центре посоветовали попробовать провести операцию позднее, ближе к вечеру или уже в воскресенье.
Представитель Росбанка, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что 16 ноября с 2 до 4 утра банком проводились плановые работы по усовершенствованию технических средств, в период которых могли наблюдаться временные перерывы в работе карточных сервисов.
"На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме. Росбанк приносит извинения клиентам, если они столкнулись со сложностями при осуществлении платежей", - заявили в банке.
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