Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T13:24Z
https://ria.ru/20191116/1561011937.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156101/31/1561013160_0:171:3072:1899_1036x0_80_0_0_5d8487ca0aec0da0f8de03932ecb9f04.jpg
РИА Новости

Президента Сербии госпитализировали из-за проблем с сердцем

10:32 16.11.2019 (обновлено: 13:24 16.11.2019)
4383
© AFP 2019 / Andrej IsakovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© AFP 2019 / Andrej Isakovic
БЕЛГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич попал в больницу, сообщила его администрация.
"Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич поздно вечером 15 ноября принят на лечение в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем", — говорится в сообщении.
Александру Вучичу 49 лет. Политическую карьеру он начал в 1993 году, когда вступил в Сербскую радикальную партию и был избран депутатом Народной скупщины Сербии. В 1998 году его назначили министром информации в правительстве народного единства Мирко Марьяновича.
Вучича несколько раз избирали депутатом Союзной скупщины Союзной Республики Югославия, он дважды участвовал в выборах мэра Белграда.
С 2012 года работал в правительстве Сербии — был министром обороны, вице-премьером, отвечающим за борьбу с коррупцией и преступностью, а затем и премьер-министром.
Пост президента Сербии Вучич занимает с 2017-го.
Председатель правительства Сербии Александр Вучич во время визита в Москву. 27 марта 2017 года. Архив
3 апреля 2017, 08:04
Биография Александра Вучича
743120625
Обсудить 2
Александр ВучичСербияВ мире
Рекомендуем
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Танк Т-80У
Американские военные испытали российский танк Т-80
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Никита Исаев
СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
Турция намерена использовать С-400, несмотря на угрозу американских санкций
Роман Бессмертный
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в "дикое поле"
Трамваи на одной из улиц в Москве
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
Страна погружается в хаос, но кто-то сильно разбогатеет
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Запуск крылатой ракеты
"Росатом" рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Сапер Народной милиции ДНР
Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:19Грузия призвала мировое сообщество помочь освободить врача в Южной Осетии
16:12В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"
16:11Умер поэт Валерий Дударев
16:03Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"
16:01Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
15:53Минтранс предложил ограничить размер оплаты поездки по карпулингу
15:46На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского
15:40Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге
15:40В Якутии после перестрелки в поселке Айхал задержали четырех подозреваемых
15:40В Якутии завели дело на водителя, сбившего инспектора ДПС
15:39Рудковская и Плющенко отреагировали на слухи о "двойной жизни" фигуриста
15:34Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя
15:30В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
15:28В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома
15:26Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина
15:23"Росатом" создаст на Нововоронежской АЭС центр подготовки кадров
15:22СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
15:20В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду
15:14В Якутии полиция выставила посты, чтобы поймать участников перестрелки
15:13Дочь Аллы Вербер опубликовала видео с матерью, снятое за день до ее смерти
Лента новостейМолния