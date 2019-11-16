Американские военные испытали российский танк Т-80

Rat-a-tat-tat pic.twitter.com/2bHdoEpFTm— 3-8 CAV (Warhorse) (@3rd8cav) November 15, 2019
Маневры проходили в Южной Корее. В распоряжении южнокорейской армии на 2017 год находилось 80 таких танков.
Т-80У — основной боевой танк семейства Т-80. Боевая масса машины составляет 46 тонн. Танк оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М" и комплексом управления оружием "Иртыш".
Танки Т-80У находятся в эксплуатации с 1985 года. Помимо России и Южной Кореи, такими боевыми машинами располагают Вооруженные силы Кипра.