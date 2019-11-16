Правительство одобрило введение классов и разрядов для ряда профессий

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, устанавливающий квалификационные разряды, классы или категории для ряда профессий и должностей, требующих прохождение профессионального обучения, сообщается на сайте кабинета министров РФ.

Действующая редакция ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предписывает в обязательном порядке присваивать разряд или класс, категорию по результатам профессионального обучения. После внедрения профессиональных стандартов сложилась ситуация, когда новые должности и профессии, для занятия которых необходимо прохождение профессионального обучения, не предусматривают установление разрядов или классов, категорий.

На данный момент более 70 профессий рабочих не имеют разрядов, около восьми должностей служащих не имеют классов или категорий.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части установления квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - добавляется в сообщении.