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РИА Новости

Правительство одобрило введение классов и разрядов для ряда профессий

10:21 16.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, устанавливающий квалификационные разряды, классы или категории для ряда профессий и должностей, требующих прохождение профессионального обучения, сообщается на сайте кабинета министров РФ.
Действующая редакция ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предписывает в обязательном порядке присваивать разряд или класс, категорию по результатам профессионального обучения. После внедрения профессиональных стандартов сложилась ситуация, когда новые должности и профессии, для занятия которых необходимо прохождение профессионального обучения, не предусматривают установление разрядов или классов, категорий.
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На данный момент более 70 профессий рабочих не имеют разрядов, около восьми должностей служащих не имеют классов или категорий.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части установления квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - добавляется в сообщении.
Указывается, что законопроект направлен на устранение данной коллизии, устанавливая, что документ о квалификации подтверждает получение квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение (при наличии) разряда, класса или категории по результатам профессионального обучения.
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