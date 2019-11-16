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РИА Новости

В ВШЭ улучшат систему раздельного сбора мусора после критики от студентов

10:08 16.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКомитет Госдумы по экологии стимулирует раздельный сбор мусора
Комитет Госдумы по экологии стимулирует раздельный сбор мусора
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Администрация Высшей школы экономики собирается оптимизировать систему раздельного сбора мусора в новом здании института на Покровском бульваре в Москве после того, как студенты подняли этот вопрос, будет организовано его обсуждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
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Ранее на странице неформального объединения студентов Высшей школы экономики (ВШЭ) "Зеленая вышка" во "ВКонтакте" сообщили, что в здании на улице Покровка в Москве было поставлено 300 новых контейнеров для раздельного сбора отходов. Однако, по наблюдениям студентов, которые несколько лет сами контролируют процесс раздельного сбора мусора в учебном заведении, отходы из баков не сортируют, а сваливают в один мешок. Как утверждают студенты, они не смогли добиться разъяснений у администрации.
"Студенты подняли проблему несовершенного процесса раздельного сбора мусора в новом здании на Покровском бульваре, 11. Жизнь в огромном корпусе только налаживается, поэтому иногда подобные шероховатости встречаются. Сотрудники из дирекции по эксплуатации и текущему ремонту ежедневно прилагают все усилия, чтобы усовершенствовать систему жизнеобеспечения в новом корпусе", - говорится в ответе пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что приветствует деятельность активистов "Зеленой Вышки" и администрация намерена обсудить сложившуюся ситуацию со студентами на 19 ноября.
В сообщении уточняется, что раздельный сбор вторичного сырья НИУ ВШЭ проводит много лет. По договорам со специализированными организациями университет сдает в переработку ртутьсодержащие люминесцентные лампы, оргтехнику и электронику. С 2007 года начата работа по раздельному сбору и сдаче в утилизацию макулатуры и металлического лома. В 2017 году руководством ВШЭ были выделены средства на приобретение пресса для пакетирования ПЭТ-бутылок, алюминиевых и жестяных банок.
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Отмечается, что в результате уменьшаются расходы на вывоз ТБО, работники и студенты ощущают причастность к решению важной экологической проблемы - рециклинга ценного сырья и снижению антропогенной нагрузки на экосистемы России. Например, в 2018 году университетом сдано – 33,561 тонны металлолома и 27,809 тонны макулатуры.
По собственной инициативе волонтеры "Вышки" уже четыре года собирают и сдают в приемный пункт батарейки. В 2017 году на переработку отправлено около 450 кг опасных отходов. В 2018 году эта работа была расширена: на утилизацию сдано 970 кг батареек, 116 кг крышек, 335 кг пластика, 549 кг одежды и 200 кг электрохлама.
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