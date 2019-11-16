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РИА Новости

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в "дикое поле"

09:51 16.11.2019 (обновлено: 13:48 16.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРоман Бессмертный
Роман Бессмертный
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
По словам экс-дипломата, Киеву необходимо отселить с территории республик своих сторонников и готовиться к затяжному сценарию конфликта.

"Для того чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе", — считает Безсмертный.

По его мнению, поскольку в Донбассе такой сценарий невозможен, единственной альтернативой будет превращение самопровозглашенных республик в "дикое поле".

"Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни", — заключил Безсмертный.

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Роман БессмертныйЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот благодаря таким "деятелям" и такой же "политике" Украина сама постепенно превращается в "дикое поле".
16 ноября, 10:12
maks.chuprin.87
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Высказывание украинского дикаря.
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Вячеслав Гаджиев
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