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РИА Новости

В Париже закрыты более 20 станций метро из-за "желтых жилетов"

09:46 16.11.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАкция протеста в Париже
Акция протеста в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Акция протеста в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Более двух десятков станций парижского метро и интегрированных в городскую транспортную сеть электричек (RER) закрыты утром в субботу из-за планирующихся акций сторонников движения "желтых жилетов".
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Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований.
Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Согласно планам протестующих, в субботу и воскресенье - первую годовщину протестов - в Париже и регионах пройдут масштабные акции протеста, не все из которых являются согласованными.
"В субботу, 16 ноября, по распоряжению префектуры полиции из-за многочисленных манифестаций в общественных местах, начиная с 07:00 утра, некоторые станции/пересадочные узлы закрыты для публики", - говорится в сообщении компании столичного общественного транспорта RATP.
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В частности, будут закрыты станции находящиеся на или неподалёку от главного проспекта города - Елисейских полей, - ставшего привычным местом проведения акций протеста. Также закрыты станции у Эйфелевой башни, площади Согласия (Конкорд), Национального собрания страны. На двух линиях метро - 2 и 6, - проходящих через венчающую Елисейские поля площадь имени Шарля де Голля - Этуаль, - движение поездов вовсе нарушено.
Помимо этого изменения из-за протестов коснулись и автобусов, выполняющих движение по более чем 50 маршрутам. В некоторых случаях путь транспорта укорочён, а где-то автобусы будут ездить не по привычным дорогам, избегая перекрытых улиц.
Времени возвращения транспорта к штатному режиму работы не сообщается - все будет зависеть от распоряжений полиции.
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Акции протеста в ПарижеФранцияПарижВ мире
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