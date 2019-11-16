В Париже закрыты более 20 станций метро из-за "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Более двух десятков станций парижского метро и интегрированных в городскую транспортную сеть электричек (RER) закрыты утром в субботу из-за планирующихся Более двух десятков станций парижского метро и интегрированных в городскую транспортную сеть электричек (RER) закрыты утром в субботу из-за планирующихся акций сторонников движения "желтых жилетов"

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований.

Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Согласно планам протестующих, в субботу и воскресенье - первую годовщину протестов - в Париже и регионах пройдут масштабные акции протеста, не все из которых являются согласованными.

"В субботу, 16 ноября, по распоряжению префектуры полиции из-за многочисленных манифестаций в общественных местах, начиная с 07:00 утра, некоторые станции/пересадочные узлы закрыты для публики", - говорится в сообщении компании столичного общественного транспорта RATP.

В частности, будут закрыты станции находящиеся на или неподалёку от главного проспекта города - Елисейских полей, - ставшего привычным местом проведения акций протеста. Также закрыты станции у Эйфелевой башни, площади Согласия (Конкорд), Национального собрания страны. На двух линиях метро - 2 и 6, - проходящих через венчающую Елисейские поля площадь имени Шарля де Голля - Этуаль, - движение поездов вовсе нарушено.

Помимо этого изменения из-за протестов коснулись и автобусов, выполняющих движение по более чем 50 маршрутам. В некоторых случаях путь транспорта укорочён, а где-то автобусы будут ездить не по привычным дорогам, избегая перекрытых улиц.