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РИА Новости

В Приморье объявили штормовое предупреждение

09:37 16.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинЛивень во Владивостоке
Ливень во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Ливень во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье – активный южный циклон принесет в край до 50 миллиметров осадков и втер до 32 метров в секунду, сообщает Примгидромет.
"В связи со смещением активного южного циклона на Приморский край, ночью и днём 18 ноября во Владивостоке и на большей территории Приморья ожидаются сильные осадки смешанного характера (дождь, дождь, переходящий в снег, снег) с количеством 15 - 40 миллиметров за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, 7–19 миллиметров при снеге, в отдельных районах очень сильные - более 50 миллиметров за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, более 20 миллиметров при снеге", - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что ожидается гололед, налипание мокрого снега, в отдельных районах края – метель. В континентальной части Приморья ветер усилится до 15–22 метров в секунду. Во Владивостоке и на отдельных участках побережья порывы ветра могут достигать 27–32 метров в секунду. Ночью 19 ноября интенсивность осадков уменьшится, местами сохранится небольшой и умеренный снег.
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ПримгидрометПриморский крайОбщество
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