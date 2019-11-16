В Приморье объявили штормовое предупреждение

"В связи со смещением активного южного циклона на Приморский край, ночью и днём 18 ноября во Владивостоке и на большей территории Приморья ожидаются сильные осадки смешанного характера (дождь, дождь, переходящий в снег, снег) с количеством 15 - 40 миллиметров за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, 7–19 миллиметров при снеге, в отдельных районах очень сильные - более 50 миллиметров за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, более 20 миллиметров при снеге", - говорится в сообщении.