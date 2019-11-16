ВСУ открыли минометный огонь вблизи участка отвода сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли минометный огонь вблизи участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Украинские силовики открыли минометный огонь вблизи участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, огонь велся по направлению Богдановка — Петровское.

"Выпущено девять мин калибра 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР.

Он также рассказал, что за минувшие сутки украинские силовики 11 раз нарушили перемирие. Они вели по территории ДНР огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Разведение сил в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.

Тогда отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.

Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения. Он должен был начаться 9 октября, но в итоге состоялся только через три недели, с 29 октября по 1 ноября.