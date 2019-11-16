ВСУ открыли минометный огонь вблизи участка отвода сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли минометный огонь вблизи участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По его словам, огонь велся по направлению Богдановка — Петровское.
"Выпущено девять мин калибра 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР.
Он также рассказал, что за минувшие сутки украинские силовики 11 раз нарушили перемирие. Они вели по территории ДНР огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Разведение сил в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.
Тогда отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.
Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения. Он должен был начаться 9 октября, но в итоге состоялся только через три недели, с 29 октября по 1 ноября.
Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. С 13-го ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.