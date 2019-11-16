Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T10:32Z
https://ria.ru/20191116/1561007859.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156101/11/1561011193_0:46:3000:1734_1036x0_80_0_0_befc28b7b5faf59f70cbdc19c5f5e70f.jpg
РИА Новости

ВСУ открыли минометный огонь вблизи участка отвода сил, заявили в ДНР

09:32 16.11.2019 (обновлено: 10:32 16.11.2019)
10494
© AP Photo / Darko VojinovicДонбасс во время боевых действий
Донбасс во время боевых действий
© AP Photo / Darko Vojinovic
Донбасс во время боевых действий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли минометный огонь вблизи участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По его словам, огонь велся по направлению Богдановка — Петровское.
"Выпущено девять мин калибра 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР.
Он также рассказал, что за минувшие сутки украинские силовики 11 раз нарушили перемирие. Они вели по территории ДНР огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Разведение сил в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.
Тогда отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.
Первого октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения. Он должен был начаться 9 октября, но в итоге состоялся только через три недели, с 29 октября по 1 ноября.
Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. С 13-го ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
Сотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
Вчера, 14:26
В ЛНР заявили, что сбили два БПЛА украинских силовиков в Донбассе за неделю
35247621
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Роман Бессмертный
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в "дикое поле"
Сапер Народной милиции ДНР
Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Танк Т-80У
Американские военные испытали российский танк Т-80
Трамваи на одной из улиц в Москве
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Никита Исаев
СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Биография Никиты Исаева
Мужчина идет за водой к колодцу
Киев прекратил подачу воды в девять населенных пунктов ЛНР из-за аварии
Запуск крылатой ракеты
"Росатом" рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Премьер и глава Минфина Украины встретились с миссией МВФ
16:27Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле
16:19МИД Грузии прокомментировал задержание врача в Южной Осетии
16:12В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
16:11Умер поэт Валерий Дударев
16:03Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"
16:01Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
15:53Минтранс предложил ограничить размер оплаты поездки по карпулингу
15:46На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского
15:40Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге
15:40В Якутии после перестрелки в поселке Айхал задержали четырех подозреваемых
15:40В Якутии завели дело на водителя, сбившего инспектора ДПС
15:39Рудковская и Плющенко отреагировали на слухи о "двойной жизни" фигуриста
15:34Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя
15:30В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
15:28В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома
15:26Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина
15:23"Росатом" создаст на Нововоронежской АЭС центр подготовки кадров
15:22СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
15:20В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду
Лента новостейМолния